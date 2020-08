“Ecco come funziona la procedura per i tamponi a Fiumicino”, il racconto dei passeggeri che rientrano dai paesi a rischio (Di domenica 16 agosto 2020) È partita la procedura per effettuare tamponi direttamente in aeroporto a Fiumicino. I primi passeggeri oggi hanno potuto scegliere se fare il test in loco, oppure nella Azienda sanitaria di competenza. In fila in attesa dell’esame ci sono diversi vacanzieri rientrati da Grecia o Spagna. L’iter da seguire, dicono “è soprattutto burocratico“. “Vanno compilati dei fogli, poi ti danno un codice con cui controllare se sei positivo o meno. Il risultato in 48 ore”, raccontano. Una procedura “utile”, secondo alcuni, e che “andava fatta prima”. Possibile anche fare il tampone senza avere con sé la tessera sanitaria, spiegano. L'articolo “Ecco come funziona la procedura per i ... Leggi su ilfattoquotidiano

