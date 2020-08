E se il rilancio economico in Italia passasse dalla cannabis? (Di domenica 16 agosto 2020) Se associate la cannabis solo alla pianta che viene usata per uso ricreativo o per le sue virtù terapeutiche, siete fuori strada. Da tempi antichissimi la cannabis sativa è stata usata per ricavare fibre tessili e come materia prima per la produzione di carta (che richiede meno additivi chimici di quella di legno e ha nella coltivazione una resa quattro volte superiore). La stessa cannabis (sempre quella sativa) che a differenza della sua sorella indica, a forte contenuto di THC (quella illegale), è usata anche per produrre plastica biodegradabile, combustibile, bottoni e persino mattoni. E che in campo alimentare con il suo olio è famoso per l’alto contenuto di Omega 3 e Omega 6, mentre semi e farina sono proteici e ricchi di vitamine e minerali. Per non parlare delle sue virtù di bellezza, dato che viene usata come ingrediente per prodotti cosmetici. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : rilancio economico Castellammare candidata a Capitale della cultura: 'Occasione di rilancio economico' - Città divisa sulla chance, Cimmino: 'Così anche riscatto civile' IlCorrierino.com L'euro potrebbe sostituire il dollaro come valuta di riserva globale

Il neopresidente del Consiglio europeo, in un’intervista al Monde, ha definito il Next Generation Eu una “evoluzione copernicana” le cui conseguenze possono essere molteplici andando anche oltre le de ...

Gli infermieri dimenticati, tra turni massacranti e stipendi bassi

Tanta gloria al momento del bisogno, ma poi appena la pandemia è incominciata a calare, ecco allora che anche l’attenzione, verso la categoria degli infermieri incominciata a calare. Gli “eroi delle c ...

