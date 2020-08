E' morto Robert Trump, fratello del presidente Usa (Di domenica 16 agosto 2020) Stando al quotidiano, Robert - che prendeva fluidificanti del sangue - aveva avuto delle emorragie cerebrali . Nelle ultime settimane, sempre secondo la stessa fonte, non era in grado di parlare al ... Leggi su quotidiano

repubblica : E' morto Robert, il fratello minore di Trump. Il presidente commosso: 'Era il mio migliore amico' [aggiornamento de… - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - domenicosabell1 : RT @GDS_it: Morto Robert #Trump, il fratello del presidente Donald: aveva 72 anni - sole24ore : È morto Robert Trump, fratello minore di Donald. Il presidente:?«Era il mio miglior amico» -

Ultime Notizie dalla rete : morto Robert

È morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Era ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso. A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: «È con il cuore pesante - ...NEW YORK - Robert Trump, il fratello minore di Donald, è morto sabato sera all'età di 71 anni in un ospedale di New York, dove da diverse giorni si trovava ricoverato in gravi condizioni di salute. Lo ...