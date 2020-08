È morto Robert Trump, fratello del presidente: “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) È morto a 72 anni Robert Trump, fratello minore di Donald. Lo ha annunciato il presidente stesso in una nota: “È con il il cuore pesante che informo che il mio meraviglioso Robert è morto questa notte. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico”. “Mi mancherà moltissimo – prosegue la nota – ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre”. Non sono note le cause della morte, ma secondo i media statunitensi Robert assumeva anticoagulanti e aveva sofferto di recente di una serie di emorragie cerebrali. Anche Ivanka Trump, la figlia di Donald, ha voluto ricordare lo zio in un tweet: “Zio ... Leggi su italiasera

