È morto Robert Trump, fratello del presidente Donald (Di domenica 16 agosto 2020) Il presidente Usa, Donald Trump ha annunciato la morte del fratello minore Robert, aveva 71 anni. Trump aveva fatto visita venerdì al fratello ricoverato in un ospedale di New York City in condizione serie. Robert, anch'egli uomo d'affari aveva una personalità completamente diversa da quella di Donald. «È l'unico uomo nella mia vita che chiamo "Honey"», ha detto di lui il presidente americano. Robert Trump ha iniziato la sua carriera a Wall Street poi è entrato nel business di famiglia. «Quando lavorava nella Trump Organization era conosciuto come il Trump gentile», ha detto ... Leggi su iltempo

