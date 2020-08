È morto Robert, il fratello di Donald Trump (Di domenica 16 agosto 2020) Robert Trump fratello di Donald Trump era ricoverato in gravissime condizioni. Era un uomo d’affari ed era molto legato al fratello. Era il fratello minore del presidente americano Donald, Robert Trump è morto sabato sera in un ospedale di New York dove era ricoverato in gravissime condizioni. Aveva 71 anni, era un uomo d’affari ed … L'articolo È morto Robert, il fratello di Donald Trump proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : E' morto Robert, il fratello minore di Trump. Il presidente commosso: 'Era il mio migliore amico' [aggiornamento de… - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Lantidotosocial : RT @Agenzia_Ansa: Morto Robert Trump, fratello del presidente Usa #ANSA - nuvolar97330681 : RT @DxZagor: Amici oggi è un giorno di lutto è morto il fratello minore di Trump, Robert. I am very sorry for your lost, my President ?????? @… -