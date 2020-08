È morto Robert, fratello di Donald Trump. Il presidente Usa: “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) Il fratello minore di Donald Trump, Robert Trump, è morto questa notte in un ospedale di New York. Aveva 72 anni. “Con il cuore pesante rendo noto che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto pacificamente questa notte“, ha dichiarato il presidente statunitense in un comunicato. “La sua memoria vivrà nel mio cuore per sempre. Robert ti voglio bene. Riposa in pace”. Trump che aveva fatto visita al fratello ricoverato al New York-Presbytherian Hospital a Manhattan venerdì. “Non era solo mio fratello: era il mio migliore amico. Mi mancherà molto ma ci incontreremo ... Leggi su tpi

