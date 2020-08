E’ morto il fratello minore di Trump “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 71 anni Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico – afferma in una nota il presidente Usa -. Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti voglio bene. Riposa in pace”.(ITALPRESS). E’ morto il fratello minore di Trump “Era il mio migliore amico” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : Morto Robert Trump, fratello del presidente Usa #ANSA - repubblica : E' morto Robert, il fratello minore di Trump. Il presidente commosso: 'Era il mio migliore amico' [aggiornamento de… - sole24ore : È morto Robert Trump, fratello minore di Donald. Il presidente:?«Era il mio miglior amico» - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: È morto #RobertTrump, il fratello minore di Donald. Era stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a New York.… - erica_fromParis : RT @pirata_21: È morto il fratello di Donald #Trump:«Ci rivedremo». Se con la gestione del #Covid continua così molto presto. -