È morto il fratello di Donald Trump (Di domenica 16 agosto 2020) «Era il mio migliore amico, Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti amo». Con queste parole, Donald Trump ha accolto la notizia della morte di Robert Trump, il fratello di 71 anni del presidente degli Stati Uniti che nei giorni scorsi si era aggravato seriamente e che, nella notte, è scomparso nell’ospedale di New York dove era stato ricoverato. Proprio in occasione del ricovero, il presidente Usa si era recato nella Grande Mela, forse per congedarsi per un’ultima volta da quello che è considerato il più fedele tra i fratelli di Donald Trump alla causa politica del presidente. LEGGI ANCHE > Il fratello di ... Leggi su giornalettismo

