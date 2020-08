E' morto il fratello di Donald Trump (Di domenica 16 agosto 2020) Robert Trump, il fratello minore del presidente degli Stati Uniti, è morto poche ore fa in un ospedale di New York, dove era ricoverato da tempo per una malattia che non è stata rivelata. Secondo il ... Leggi su tg.la7

