È morto a 71 anni Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (Di domenica 16 agosto 2020) È morto a 71 anni Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La notizia è stata confermata dalla Casa Bianca, che non ha però diffuso informazioni sulle cause della morte. Trump era ricoverato da alcuni giorni Leggi su ilpost

Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - AlbertoBagnai : Io vado in montagna da 40 anni con la stessa borraccia di alluminio e non sono mai morto. Misteri de Lascienza™?. - lakers751 : È morto a 71 anni Robert Trump il fratello minore di Donald Trump - SandrozBelardoz : @rolandodubini Ci mancava solo il perito balistico di Ferragosto che fa la moviola dal tinello di casa... È morto u… -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

E' morto Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald. Aveva 72 anni, era ricoverato in ospedale in gravi condizioni, per un male sconosciuto. A dare la notizia lo stesso pres .... La notizia è stata confermata dalla Casa Bianca, che non ha però diffuso informazioni sulle cause della morte. Trump era ricoverato da alcuni giorni in un ospedale di New York e – scrivono i giornal ...