Dresda, cittadino italiano di 37 anni muore agli arresti. Procura: “Non è morte naturale” (Di domenica 16 agosto 2020) Un uomo di 37 anni, cittadino italiano, è morto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto mentre era sotto custodia della polizia a tedesca, a Dresda. Lo ha reso noto la Procura locale che ha aperto un’indagine in merito ai fatti che hanno portato al decesso. Secondo quanto riferito, l’uomo era stato portato nella stazione di polizia in seguito a dei comportamenti violenti in un bar. Alcuni testimoni hanno in particolare raccontato che ha lanciato bottiglie e altri oggetti. Una volta arrestato, l’uomo ha perso conoscenza ed è stato quindi trasferito in ospedale, dove è morto diverse ore dopo. “Non si è trattato di morte naturale, ed è per questo che stiamo conducendo un’indagine”, ha dichiarato all’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano

