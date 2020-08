Donna travolta da treno a Maleo, procura dispone perizia cinematica. Resta il sospetto di malfunzionamento del passaggio a livello (Di domenica 16 agosto 2020) “Risentiremo immediatamente i testimoni già sentiti attentamente ieri. Velocemente, poi, abbiamo deciso che eseguiremo una perizia cinematica sul luogo”. Così il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, ha spiegato di aver disposto una perizia per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto sabato a Maleo, nel lodigiano, dove ha perso la vita una Donna di 34 anni che era bordo di un’auto travolta da un treno regionale ad un passaggio a livello. Con le testimonianze acquisite, comprese quelle delle forze dell’ordine che per prime sono arrivate sul posto, ossia agenti della polfer e carabinieri, per la procura che indaga per omicidio colposo, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

