Donna con il Covid fugge dall'ospedale e gira per Padova per 15 giorni (Di domenica 16 agosto 2020) Una venticinquenne nigeriana infetta era scappata il 31 luglio ed è stata rintracciata solo la mattina di Ferragosto in stazione dalla Polfer. Denunciata per epidemia colposa. Si cerca di ricostruire i suoi movimenti per capire se può aver contagiato qualcuno.

Ultime Notizie dalla rete : Donna con Anziana riconosce la donna che l'aveva derubata con la tecnica dell'abbraccio e la insegue La Repubblica Coronavirus, DATI REGIONE LAZIO 16 Agosto: 68 nuovi positivi. Asl Rm 6: cinque casi

"Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una ...

Morta Mercedes Barcha, addio alla moglie e musa di Gabriel Garcia Marquez

È morta a 87 anni Mercedes Barcha, la moglie e musa dello scrittore premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. A dare l’annuncio su Twitter è stata la ministra messicana della Cultura, Alejandra Frausto. “H ...

