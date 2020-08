Donald Trump, è morto il fratello Robert: “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) Donald Trump, è morto il fratello Robert: “Era il mio migliore amico”. Con queste parole il Presidente degli Stati Uniti ha commentato la tragedia. Pochi giorni fa era arrivata la notizia del ricovero in gravissime condizioni, oggi arriva quella della morte di Robert Trump. Il fratello minore del Presidente americano è morto a 71 anni. … L'articolo Donald Trump, è morto il fratello Robert: “Era il mio migliore amico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

sole24ore : È morto Robert Trump, fratello minore di Donald. Il presidente:?«Era il mio miglior amico» - rtl1025 : ?? È morto il fratello minore di Donald #Trump, Robert. Era ricoverato in #ospedale. Sconosciute le cause del decess… - SkyTG24 : Morto Robert Trump, chi era il fratello minore di Donald: la fotostoria - sue_ric : RT @ilpost: È morto a 71 anni Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump - MilenaLazzaroni : RT @fanpage: Ultim'ora È morto il fratello di Donald Trump. -

New York, 16 ago 09:29 - (Agenzia Nova) - Il presidente Donald Trump sta considerando di concedere la grazia ad Edward Snowden, l'ex analista dell'agenzia per la Sicurezza nazionale (Nsa) che nel 2013 ...