Discoteche, vertice straordinario del governo. Verso la chiusura in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Discoteche chiuse o ancora aperte nonostante l'impennata dei contagi di Covid-19? Il dilemma dovrebbe essere sciolto oggi pomeggio: alle 16 si terrà una riunione del coordinamento... Leggi su ilmessaggero

Discoteche chiuse o ancora aperte nonostante l'impennata dei contagi di Covid-19? Il dilemma dovrebbe essere sciolto oggi pomeggio: alle 16 si terrà una riunione del coordinamento tra Governo e Region ...

Ferragosto 2020: cosa si può fare e no oggi 15 agosto, divieti Italia

La stretta anti-covid del governo non si ferma. Negli ultimi giorni la curva dei contagi è tornata a salire, con l’età media che si è invece abbassata fin sotto la soglia dei 40 anni. Sotto accusa, in ...

