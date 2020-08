Discoteche, il governo ha deciso: chiuse in tutta Italia fino al 7 settembre – Il testo dell’ordinanza del ministero della Salute (Di domenica 16 agosto 2020) Di fronte all’aumento dei contagi da Coronavirus il governo alla fine ha deciso. Da domani, 17 agosto, Discoteche, sale da ballo e locali assimilati dovranno sospendere le loro attività almeno fino al 7 settembre. La decisione è arrivata nel corso del pomeriggio, durante una riunione in videoconferenza tra i ministri della Sanità Speranza, degli Affari regionali Boccia e dello Sviluppo economico Patuanelli che hanno pensato a dei contributi per gli operatori del settore. fino a questo momento le Regioni erano riuscite a tenere aperte le Discoteche seppure, dopo il pressing del governo, al 50% e con l’obbligo di ballare con la mascherina. Ora la stretta dell’esecutivo: le Regioni dovranno ... Leggi su open.online

A proposito del provvedimento del governo di sospendere le attività di sale da ballo e discoteche il professor Lopalco punta l’attenzione sui comportamenti dei giovani: “Sono molto importanti ...

