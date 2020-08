Discoteche, Emiliano: danni gravissimi dalla chiusura, chiesto sostegno (Di domenica 16 agosto 2020) commenta La Regione Puglia ha richiesto che al nuovo provvedimento di chiusura delle Discoteche 'segua da parte del governo immediatamente un provvedimento a sostegno delle imprese, dei lavoratori e ... Leggi su tgcom24.mediaset

“Il Governo d’intesa con le Regioni Italiane ha deciso di chiudere tutte le discoteche e i locali da ballo italiani e di vietare tutti gli assembramenti nelle strade, nelle piazze e nelle spiagge libe ...«Coviddi? Non c’è più», dice al Tg1 una ragazza italiana mentre balla in una discoteca in Croazia. Ma i contagi aumentano di giorno in giorno, in Italia e in tutta Europa (3mila solo quelli registrati ...