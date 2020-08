Discoteche e sale da ballo, oggi riunione tra governo e Regioni (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo le tensioni dei giorni scorsi e le ordinanze di alcuni governatori per evitare la serrata dei locali, nel pomeriggio si terrà un incontro di coordinamento Leggi su repubblica

TgLa7 : Oggi alle 16 riunione Governo-Regioni su discoteche e sale da ballo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Calabria: Santelli chiude discoteche e sale da ballo #calabria - micheleemiliano : Misure di prevenzione che riguardano spazi all’aperto, discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Da oggi, 13 a… - TV7Benevento : Discoteche e sale da ballo, oggi riunione governo-regioni... - TerryEmpyre : RT @Adnkronos: Discoteche e sale da ballo, oggi riunione governo-regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche sale

Adnkronos

A quanto si apprende il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per le 16 una riunione di coordinamento tra governo e Regioni con il ministro della Salute Roberto Speranza ...Alle 16 di oggi si terrà, secondo quanto si apprende, una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni dedicato alle discoteche e ai luoghi da ballo. Per il governo parteciperanno i ministri Bocci ...