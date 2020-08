Discoteche chiuse per arginare i contagi da coronavirus (Di domenica 16 agosto 2020) AGI - Discoteche chiuse in tutto il Paese e obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi della movida. Il governo interviene così per fronteggiare l'incremento dei contagi da coronavirus registrato negli ultimi giorni. Nel corso di una riunione durata oltre due ore, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato ai presidenti di Regione collegati in videoconferenza che il provvedimento si è reso necessario e urgente a causa “della ripresa dei casi, che è significativa anche alla luce dei contagi nel contesto europeo". Con questo provvedimento, ha aggiunto secondo quanto viene riferito, "diamo al Paese il segnale che bisogna tenere alta l'attenzione". Decisi anche aiuti agli imprenditori del settore. Stefano Patuanelli, ministro dello ... Leggi su agi

davidealgebris : M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mes… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - AndreaMarano11 : RT @Sarita_Libre: Salvini e Meloni si arrabbiano per le #discoteche chiuse e i porti (secondo loro) aperti Molti rifugiati che conosco hann… - Dom_ross1 : RT @ahoy_boy98: Gli adolescenti che si ritrovano con le #discoteche chiuse e inizieranno a urlare “mA pErChÈ nOn Ce N’è CoViDdI cI sTaTe Ru… -