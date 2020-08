Discoteche, «Chiudo per colpa di un governo di incapaci»: lo sfogo del patron del Papeete (ed eurodeputato della Lega) (Di lunedì 17 agosto 2020) Massimo Casanova è il proprietario del Papeete di Milano Marittima, celebre locale e stabilimento balneare dove giusto un anno fa si consumavano gli ultimi atti del primo governo guidato da Giuseppe Conte. Ai microfoni dell’agenzia stampa Adnkronos Casanova, eletto alle europee del 2019 tra le liste della Lega, ha commentato la scelta del governo di chiudere le Discoteche dal 17 agosto per evitare i contagi da Coronavirus: «Questo è un governo di gente che non sa cosa significhi fare impresa, che non ha mai fatto niente nella vita». Per l’imprenditore il problema sono le basi scientifiche che hanno motivato questa decisione: «Se mi avessero detto “ci sono dati certi che dimostrano la diffusione del contagio nelle ... Leggi su open.online

fabio_palazzi : RT @RadioSavana: Alcuni italiani non ci stanno: 'Io non chiudo più: arrestatemi pure. Venite qui voi a mantenere tutte le nostre famiglie.… - stevalin1 : RT @RadioSavana: Alcuni italiani non ci stanno: 'Io non chiudo più: arrestatemi pure. Venite qui voi a mantenere tutte le nostre famiglie.… - valy_s : RT @RadioSavana: Alcuni italiani non ci stanno: 'Io non chiudo più: arrestatemi pure. Venite qui voi a mantenere tutte le nostre famiglie.… - andrea_gardin : RT @RadioSavana: Alcuni italiani non ci stanno: 'Io non chiudo più: arrestatemi pure. Venite qui voi a mantenere tutte le nostre famiglie.… - ruisseau : RT @RadioSavana: Alcuni italiani non ci stanno: 'Io non chiudo più: arrestatemi pure. Venite qui voi a mantenere tutte le nostre famiglie.… -