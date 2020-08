Dirty John 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di domenica 16 agosto 2020) Dal 14 agosto 2020 il catalogo di Netflix si è arricchito con la seconda stagione di una serie tv dal discreto successo: stiamo parlando di Dirty John. Lo show, a differenza della maggior parte dei titoli presenti sulla piattaforma, non è stato pubblicato interamente con la stagione completa, bensì gli episodi verranno rilasciati a cadenza settimanale. Al momento, sono presenti sul catalogo le prime due puntate di 8 in totale; per chiunque volesse recuperare il titolo, basterà collegarsi al sito e scegliere comodamente la serie tv tra quelle disponibili.Segui Termometro Politico su Google News Ricordiamo che Netflix non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma mediante il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo ... Leggi su termometropolitico

