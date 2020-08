Di Maio si sotterra da solo. Ecco che cosa aveva promesso: ma con che coraggio? | Guarda (Di domenica 16 agosto 2020) Più che l'onor poté il digiuno. La base elettorale di Cinquestelle, interrogata su internet, stava per negare al Movimento l'autorizzazione ad allearsi con altri partiti per le elezioni amministrative. La domanda era generica ma lo scopo era specifico: ottenere il via libera per candidati comuni con il Pd. Ecco allora che, a consultazione in corso, Di Maio, il leader grillino che mesi fa ha fatto il passo indietro solo per nascondersi dietro il punching-ball Crimi, ha dichiarato a Repubblica, organo globale della sinistra, che bisognava votare a favore dell'inciucio. E così la piattaforma Rousseau ha decretato con il 59% dei sì che M5S e Pd devono cercare candidati comuni, perché altrimenti si continua a perdere sul territorio, cosa che avviene inesorabilmente da oltre due anni. ... Leggi su liberoquotidiano

