Dentisti, avvocati, notai e architetti. Parte la corsa al bonus da mille euro (Di domenica 16 agosto 2020) Il decreto Agosto prevede il sostegno a una platea di mezzo milione di professionisti iscritti alle casse di previdenza. I commercialisti avvisano: tempi stretti per chi fa richiesta. Prorogato l'aiuto agli stagionali di turismo e spettacolo

Bonus 1000 euro in arrivo per i professionisti iscritti a una cassa privata che non hanno fatto domanda di accesso all’indennità, con la diretta conseguenza che si va a estendere la platea dei benefic ...Notai, architetti, dentisti e avvocati, si riapre la corsa al bonus da 1.000 euro. Una corsa per 530mila professionisti iscritti alle casse di previdenza che, con l'entrata in vigore del decreto di Ag ...