Decreto agosto: le novità fiscali (Di domenica 16 agosto 2020) Decreto agosto in GUVersamenti tributari e contributivi: le nuove scadenzeIsa e forfettari: versamenti rinviatiCartelle esattoriali e pignoramenti: sospensione fino al 15 ottobreProroga Tosap e CosapParte il piano "cashless"Decreto agosto in GUTorna suArriva in Gazzetta il Decreto agosto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 agosto "salvo intese". Il Decreto n. 104/2020, in vigore dal 15 agosto, prevede un ulteriore stanziamento di 25 miliardi di euro per finanziare diverse misure urgenti per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Con il disco verde al ... Leggi su studiocataldi

CottarelliCPI : Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 c… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Follia sulle casalinghe, propaganda sul Sud, pasticcio sui… - petergomezblog : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità, de… - ValCel3 : RT @CottarelliCPI: Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 conces… - RickPelliccioli : RT @CottarelliCPI: Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 conces… -