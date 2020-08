Decine di migliaia di persone stanno manifestando a Minsk contro il presidente Lukashenko (Di domenica 16 agosto 2020) Decine di migliaia di persone stanno manifestando a Minsk contro il presidente Alexander Lukashenko, nella più grande manifestazione tra quelle iniziate domenica sera dopo le elezioni che Lukashenko è accusato di aver manipolato. Altre manifestazioni sono state organizzate anche nel Leggi su ilpost

valigiablu : Bielorussia, decine di migliaia di cittadini in marcia per la democrazia e per denunciare violenza e torture della… - amnestyitalia : Decine di migliaia di bambini nella Repubblica Democratica del Congo sono costretti a lavorare nelle miniere di cob… - amnestyitalia : Da sei mesi, insieme a decine di migliaia di persone solo in Italia, chiediamo che Patrick torni libero! Rischia fi… - FabioGaruccio : Bielorussia: decine di migliaia a 'marcia per la libertà' - Ultima Ora - ANSA - MichelaRoi : RT @RoccoTodero: Le discoteche devono chiudere, i ristoranti e gli stabilimenti balneari, dove si sono affollati in decine di migliaia nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Decine migliaia Bielorussia: decine di migliaia a 'marcia per la libertà' - Ultima Ora Agenzia ANSA Fortnite, causa contro Apple: “Troppi costi”. L’app lancia la sfida al monopolio dei colossi

Dalle battaglie virtuali sui telefonini alle guerre reali in tribunale. Il caso Fortnite, il videogioco più celebre tra gli adolescenti, è diventato il terreno di scontro fra Epic Games, lo sviluppato ...

Decine di migliaia di persone stanno manifestando a Minsk contro il presidente Lukashenko

Decine di migliaia di persone stanno manifestando a Minsk contro il presidente Alexander Lukashenko, nella più grande manifestazione tra quelle iniziate domenica sera dopo le elezioni che Lukashenko è ...

Dalle battaglie virtuali sui telefonini alle guerre reali in tribunale. Il caso Fortnite, il videogioco più celebre tra gli adolescenti, è diventato il terreno di scontro fra Epic Games, lo sviluppato ...Decine di migliaia di persone stanno manifestando a Minsk contro il presidente Alexander Lukashenko, nella più grande manifestazione tra quelle iniziate domenica sera dopo le elezioni che Lukashenko è ...