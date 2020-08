Daniela Martani, niente mascherina: rifiuta di indossarla – Video (Di domenica 16 agosto 2020) Daniela Martani, l’ex gieffina ed hostess, si è rifiutata di indossare la mascherina prima di salire sul traghetto: polemica con il personale di bordo Daniela Martani torna a far parlare di sé, stavolta per la mascherina ed il Covid-19. L’ex hostess dell’Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello, soprannominata la “pasionaria” per i suoi modi focosi di protestare, è nuovamente salita alla ribalta. La donna si è rifiutata di indossare la mascherina in auto prima di imbarcarsi sul traghetto, come vuole il protocollo nazionale. La Martani era in coda a Palau con destinazione isola della Maddalena ed ha iniziato un lungo diverbio con il personale di bordo ... Leggi su bloglive

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - Sara62485539 : RT @perchetendenza: 'Daniela Martani': Per questo video in cui l'ex concorrente del Grande Fratello ha cercato di far valere il 'diritto' d… - Sara62485539 : RT @RosCarrara: Daniela Martani è il prototipo dell’italiano. Sai un po’ l’italiano, alzi la voce e pretendi di fare tu le leggi invece di… - luciensabre : RT @lorellafr: @stanzaselvaggia Chi cazzo è Daniela Martani, e perché le regaliamo questa pubblicità?! - antonioripa : @stanzaselvaggia Chi è Daniela Martani ? -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Martani Tamponi rapidi, contagi di ritorno, misure restrittive: parla il viceministro Sileri - Effetto notte estate Radio 24 Daniela Martani, niente mascherina: rifiuta di indossarla – Video

Daniela Martani, l’ex gieffina ed hostess, si è rifiutata di indossare la mascherina prima di salire sul traghetto: polemica con il personale di bordo Daniela Martani torna a far parlare di sé, stavol ...

Daniela Martani “No mascherina su traghetto”/ Video “Follia!”, e arrivano carabinieri

Daniela Martani del Grande Fratello al centro di una nuova polemica, questa volta per via del suo rifiuto ad indossare la mascherina su un traghetto. “Allora quindi io devo indossare la mascherina men ...

Daniela Martani, l’ex gieffina ed hostess, si è rifiutata di indossare la mascherina prima di salire sul traghetto: polemica con il personale di bordo Daniela Martani torna a far parlare di sé, stavol ...Daniela Martani del Grande Fratello al centro di una nuova polemica, questa volta per via del suo rifiuto ad indossare la mascherina su un traghetto. “Allora quindi io devo indossare la mascherina men ...