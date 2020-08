D’Amato: così a rischio l’inizio dell’anno scolastico. Speranza, appello ai giovani: “usare tutte le cautele possibili” Corona virus, il ministro della Salute: ultimi dati preoccupanti (Di domenica 16 agosto 2020) In un’intervista rilasciata al tg1 il ministro della Salite ha definito preoccupanti gli ultimi dati dei contagi da Corona virus. E ha rivolto, fea l’altro, un appello ai giovani: “usare tutte le cautele possibili”. Che sono essenzialmente tre, ricorda Roberto Speranza: mascherine, distsnziamento, igiene. L’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è andato un po’oltre: continuando così è a rischio l’inizio dell’anno scolastico. L'articolo D’Amato: così a rischio l’inizio dell’anno ... Leggi su noinotizie

