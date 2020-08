Dall’Albania: Vojvoda vicino alla firma con l’Atalanta (Di domenica 16 agosto 2020) L’Atalanta è ad un passo da Mergim Vojvoda, terzino destro kosovaro dello Standard Liegi. A confermare l’interesse della Dea è il giocatore stesso intervistato da Gazeta Olle: “I dirigenti dell’Atalanta sono venuti in Belgio due o tre volte per me. Ho raggiunto un accordo con loro e ora si prevede che i club raggiungano un accordo tra di loro per il trasferimento. Avevo altri club interessati al mio profilo ma l’Atalanta è stata la società più concreta”. Foto: Gazeta Olle L'articolo Dall’Albania: Vojvoda vicino alla firma con l’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Albania Vojvoda