Dall’Africa | John Obi Mikel vicino allo Stoke City

L'ex centrocampista del Chelsea John Obi Mikel è pronto al ritorno in Inghilterra. Come riporta l'edizione della BBC Africa, il giocatore nigeriano, fresco di svincolo dopo l'esperienza in Turchia al Trabzonspor, è vicino al ritorno nel calcio inglese. Lo Stoke City ha offerto al 33enne un contratto di un anno. Mikel ha collezionato 249 presenze in Premier League con la maglia del Chelsea in un periodo di 11 anni che si è concluso quando ha lasciato lo Stamford Bridge nel 2017.

