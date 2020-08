Dalla Serbia: il Manchester United si aggiudica l'asso Stevanovic, fu accostato al Napoli (Di domenica 16 agosto 2020) Filip Stevanovic deve ancora compiere diciotto anni, ma da diverso tempo ormai è un obiettivo concreto dei maggiori club inglesi. Una stagione da titolare con il Partizan Belgrado ha ulteriormente elevato le aspettative sul suo conto. Leggi su tuttonapoli

ostrica74 : @Linus2k E non parliamo poi degli immigrati... Che arrivano dalla Serbia clandestinamente e che riescono ad entrare… - czritz80 : @Marcozanni86 Surclassati persino dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina? - soteros1 : RT @EsteriLega: SERBIA, PRESIDENTE VUCIC CONFERMA IPOTESI ACQUISTO MISSILI DALLA CINA Belgrado, 11 ago - (Nova) - Il presidente della Serbi… - TrudyElliot : RT @EsteriLega: SERBIA, PRESIDENTE VUCIC CONFERMA IPOTESI ACQUISTO MISSILI DALLA CINA Belgrado, 11 ago - (Nova) - Il presidente della Serbi… - 2Stefyt83 : @Black300Joe @LucaSchifano14 @marco_marcangio @matteosalvinimi Chi lo dice? L'imprenditore Veneto tornato dalla Ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Serbia

TUTTO mercato WEB

Nel gruppo che si è fatto trovare al parcheggio dell’ex Mulino la coppia che fuggiva all’imposizione familiare che tradizionalmente progetta le unioni. Tutti giovani sui 25 anni al massimo, apparivano ...Senza pietà, per avere rispetto degli avversari. I tedeschi ragionano così. Non si fermano, non si impietosiscono. Mai, di fronte a nulla. Ed è così che, dal 2011 in poi, il Bayern ha segnato ben cinq ...