Dal Portogallo: il Benfica segue Nacho Fernández del Real Madrid (Di domenica 16 agosto 2020) Nacho Fernández è un obiettivo del Benfica. Secondo A Bola, il difensore del Real Madrid è un giocatore molto apprezzato da Jorge Jesús, che ne apprezza esperienza e versatilità, potendo giocare sia come difensore centrale che come esterno. Nacho potrebbe lasciare i blancos per una cifra intorno ai 10 milioni di euro visto che il suo contratto scade nel 2022 e attualmente chiuso da difensori come Ramos, Varane e Militao. Sempre secondo il portale portoghese, sul difensore 30enne ci sarebbe anche il Valencia ma il Benfica, che sta operando nel progetto di tornare tra le grandi d’Europa, è già avanti con la proposta. Foto: The Sun L'articolo Dal Portogallo: il Benfica ... Leggi su alfredopedulla

VittorioBanti : RT @facciamocome: In Portogallo la durezza del vivere è materia di insegnamento fin dal nido. Altro che le lingue morte. - Pupi18054216 : RT @facciamocome: In Portogallo la durezza del vivere è materia di insegnamento fin dal nido. Altro che le lingue morte. - CalcioNapoli24 : - FabioCasalucci : @Tilikerta1 @Sport_Mediaset #Pistocchi con l'ausilio di Ziliani dal Portogallo, sono già sul pezzo. Sicuro tra oggi… - CalcioPillole : Futuro in Portogallo per Edinson #Cavani. L’ambizioso #Benfica, dopo Vertonghen, pesca ancora dal mercato degli sv… -