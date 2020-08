“Da oggi basta”. Ciavy e Valeria, è lei a vuotare il sacco: impossibile, stavolta, fraintendere (Di domenica 16 agosto 2020) Ciavy e Valeria Liberati, l’annuncio ai fan arriva del tutto inaspettato. Per molti la loro storia d’amore non avrebbe mai concesso a loro stessi passi indietro e un ritorno di fiamma. Ma come spesso accade, il tempo sembra riuscire a risanare ferite anche molto profonde, e i due concorrenti di Temptation Island sono il simbolo evidente che nella vita può davvero accadere. Una relazione, la loro, che soprattutto in Valeria sembrava non concedere ulteriore spazio ai ripensamenti. Due caratteri forti, due temperamenti determinati a difendere a entri stretti la propria verità. Il clima di tensione e di privazione decisamente accentuato durante la permanenza sull’isola sembrava aver rappresentato la prova schiacciante che la relazione non avrebbe più trovato i presupposti per proseguire. ... Leggi su caffeinamagazine

lucianonobili : La mutazione del Pd da forza riformista a rimorchio dei populisti #M5S è ormai compiuta. Ma, nonostante tutto, mai… - matteosalvinimi : Un tatuaggio, peraltro cancellato, non trasforma una poliziotta meritevole di encomio in un elemento da allontanare… - matteosalvinimi : Dal plexiglas ai costosi banchi con le rotelle, dalle lezioni nei B&B alla febbre da misurare a casa: la disastrosa… - Ewavolpones84 : RT @mat_brandi: Da oggi smettiamola di chiamarli grillini o pentastellati. Sono piddini, in tutto e per tutto. Non esiste più il M5S, c'è s… - Sara04400782 : @Gianni2The Per forza, oggi c'è afaaaaaaa.... da morireeee.... buongiornissimo -

Ultime Notizie dalla rete : “Da oggi