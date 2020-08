Da domani mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 (Di domenica 16 agosto 2020) Nell’ultima ordinanza il governo ha deciso anche una nuova stretta sull’uso della mascherina che “dalle 18 alle 6”, su tutto il territorio nazionale, l’uso delle mascherine torna obbligatoria anche “all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti”. Leggi su laprimapagina

