Da domani 17 agosto mascherine obbligatorie all’aperto: cosa dice la nuova ordinanza Covid (Di domenica 16 agosto 2020) A partire da domani 17 agosto avremo nuovamente mascherine obbligatorie all’aperto. A sorpresa, infatti, l’ultima ordinanza del governo emersa domenica pomeriggio non si limita alle discoteche chiuse su tutto il territorio italiano fino al primo weekend di settembre, ma a testimonianza del fatto che il Comitato Tecnico Scientifico sia seriamente preoccupata per la nuova risalita della curva dei contagi, arriva anche la stretta sui dispositivi di tutela personale. Fondamentale comprendere in cosa consista il nuovo decreto. Il dettaglio sull’ordinanza che prevede mascherine obbligatorie da domani 17 agosto La questione delle mascherine ... Leggi su bufale

