Cristina Parodi a Ferragosto senza trucco ma non tutti apprezzano le sue foto (Di domenica 16 agosto 2020) Abito colorato, niente trucco e Cristina Parodi con un sorriso disarmante appare bellissima nel giorno di Ferragosto. Con più foto augura una buona giornata a tutti ma non tutti apprezzano il post della Parodi immaginando una gran giornata felice mentre Bergamo prova ancora tanto dolore e la paura del covid continua. Tanti i complimenti per la giornalista che pronta con un Negroni e dentice alla griglia sta trascorrendo la giornata che celebra l’estate con gli amici più cari. Sui social i follower non perdonano, prima contano le rughe di Cristina Parodi e poi passano all’attacco notando tutto ma soprattutto ricordando ciò che è accaduto pochi mesi fa. ... Leggi su ultimenotizieflash

