Cremona, la Provincia investe sette milioni di euro nelle scuole (Di domenica 16 agosto 2020) Cremona, 16 agosto 2020 - Sfiora i sette milioni di euro la cifra che la Provincia di Cremona ha investito nell'edilizia scolastica. Un complesso programma di opere che interessa le scuole secondarie ... Leggi su ilgiorno

laprovinciacr : Zero contagi in provincia di #Cremona - GioLuna64 : RT @castelliditalia: La rocca Sforzesca di Soncino è sita in #Lombardia, nella provincia di #Cremona. La sua costruzione risale tra il 1473… - LMtredici : nuovi casi per provincia: Milano: 25, di cui 15 a Milano città; Bergamo: 5; Brescia: 9; Como: 1; Cremona: 0;… - TheTownTeam13 : RT @castelliditalia: La rocca Sforzesca di Soncino è sita in #Lombardia, nella provincia di #Cremona. La sua costruzione risale tra il 1473… - orph_lin : RT @castelliditalia: La rocca Sforzesca di Soncino è sita in #Lombardia, nella provincia di #Cremona. La sua costruzione risale tra il 1473… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona Provincia In provincia di Cremona un solo contagio La Provincia Coronavirus, il bollettino di oggi 16 agosto in Lombardia: 3 morti e 61 nuovi casi positivi

Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 'debolmente positivi' e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati però solo 4.882. T ...

In Lombardia 61 positivi e 3 decessi

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 'debolmente positivi' e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati son ...

Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 'debolmente positivi' e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati però solo 4.882. T ...(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 'debolmente positivi' e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati son ...