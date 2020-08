Covid, Tarro durissimo: «Ci terrorizzano senza motivo, solo per ragioni politiche. Sono ignoranti» (Di domenica 16 agosto 2020) «Ormai i decessi si contano sulle dita di una mano. I contagi Sono naturali, le terapie intensive vuote. Ma invece di guardare le cose con ottimismo si sta rovinando anche il mese di agosto con allarmismi ingiustificati». Queste le parole del famoso virologo Giulio Tarro sul suo canale Twitter. Tarro: c’è malafede e ignoranza Vede malafede sulla diffusione dei dati del coronavirus. Non c’è seconda ondata né grandi pericoli. «Io non lascio credito e adito all’ignoranza», afferma a Radio Radio. «Queste Sono cose fatte in malafede. Informazione fatta con una malafede proprio radicata». Il prof ha indovinato tutto? «Non ho fatto altro che seguire quello che succedeva in Cina, era quello il punto di riferimento». «La seconda ondata? ... Leggi su secoloditalia

