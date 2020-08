Covid, premier Malta in vacanza fa giri in bici a Marina di Ragusa: scoppia polemica (Di domenica 16 agosto 2020) Secondo quanto riporta Malta Today, nel giorno in cui nel Paese si è registrato il più alto numero di nuovi contagi, 72,, Abela si trovava a Marina di Ragusa in Sicilia, dove ama andare con la sua ... Leggi su quotidianodiragusa

Lampedusa, così i migranti prendono in giro gli italiani

Mentre l'attenzione mediatica in queste giornate è rivolta al coronavirus, Salvini continua a parlare del ... Salvini, poi, rivolge un appello al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Interno ...

Coronavirus ultime notizie: in Francia 3.015 nuovi positivi. Oms: nel mondo 294mila casi in 24 ore, numero più alto da inizio pandemia

Più che un focolaio, un grande incendio: sono 135 i casi positivi al coronavirus individuati a Malta nelle 48 ore del weekend di Ferragosto (72 sabato e 63 oggi su un totale di 2.142 tamponi). Numeri ...

