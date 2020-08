Covid, papà in terapia intensiva: il figlio era appena tornato dalla vacanza in Croazia (Di domenica 16 agosto 2020) papà in terapia intensiva: il figlio era appena tornato dalla vacanza in Croazia . Un paziente positivo al è stato trasferito nei scorsi giorni in terapia intensiva nell'ospedale Marche Nord di : è il ... Leggi su leggo

oss_romano : #13agosto Individualismo e indifferenza distruggono l’armonia sociale. All’udienza generale il Papa prosegue le cat… - LegaSalvini : ++ ROCCA DI PAPA, MIGRANTI POSITIVI AL COVID IN FUGA DAL CENTRO ACCOGLIENZA ++ - LucadiBisceglie : RT @MMmarco0: Nelle Marche, una ragazza tornata dalla vacanza in Croazia e positiva al covid ha contagiato il papà. L'uomo, 60 anni senza p… - elecvs : RT @MMmarco0: Nelle Marche, una ragazza tornata dalla vacanza in Croazia e positiva al covid ha contagiato il papà. L'uomo, 60 anni senza p… - bluvi0lin : RT @MMmarco0: Nelle Marche, una ragazza tornata dalla vacanza in Croazia e positiva al covid ha contagiato il papà. L'uomo, 60 anni senza p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid papà «Dita di una mano bloccate a causa di Covid, come si può recuperare?» Corriere della Sera