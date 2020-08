Covid nel Vesuviano, tampone dopo vacanza in Grecia: è positiva (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Si è registrato un nuovo caso di coronavirus a Torre Annunziata. Continua a salire il numero di cittadini che, di ritorno dalle vacanze all’estero, risultano positivi al coronavirus. A Torre Annunziata è stata individuata una 38enne rientrata da una vacanza in Grecia e sottoposta, secondo le disposizioni vigenti, al test del tampone, è risultata positiva, a darne notizia è il sindaco Vincenzo Ascione. La donna, che vive a Roma, attualmente è in isolamento domiciliare presso l’abitazione dei genitori che risiedono a Torre Annunziata. Quello di oggi è il ventesimo caso riscontrato nella città oplontina, di cui 13 guariti, 5 deceduti e 2 attualmente positivi, entrambi sottoposti al regime di ... Leggi su anteprima24

