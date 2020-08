Covid in Campania, altri 46 positivi nelle ultime 24 ore: mai così tanti da quattro mesi (Di domenica 16 agosto 2020) altri 46 contagiati in Campania: mai così tanti da quattro mesi a questa parte. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi della... Leggi su ilmattino

