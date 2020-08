Covid, Gigi D'Agostino annulla la serata in discoteca: "Aspetto giorni migliori" - (Di domenica 16 agosto 2020) Francesca Galici Ancora uno stop per la musica che cercava di ripartire: Gigi D'Agostino prima ed Elettra Lamborghini poi hanno annullato le date dei concerti Con l'aumento dei contagi e le grandi polemiche che stanno investendo le discoteche estive, alcuni artisti hanno deciso di fare un passo indietro e di annullare i loro concerti. Sembra di essere tornati indietro di diversi mesi, quando a febbraio i cantanti decidevano di sospendere le date dei tour in via precauzionale, prima ancora che il governo varasse le misure di distanziamento. Il primo a prendere questa decisione è stato Gigi D'Agostino, che con un comunicato ufficiale ha avvisato i suoi tanti fan che il concerto che sarebbe stato previsto per festeggiare ferragosto a Rimini non si sarebbe tenuto. Dopo di ... Leggi su ilgiornale

Pinezgram : Quindi Gigi D'Agostino è un eroe perché ha annullato la serata per i rischi del Covid? Ottimo...Invece delle preced… - valecasigli : RT @jacko_cecilia: Queste sono le persone che mi piacciono. Tanto di cappello Gigi D'Agostino?????? #Covid_19 - gigi_dia : @LuisaCMoon @gimmygorla Lunghi periodi di Quarantena per tutti coloro che tornano da posti dove sono andati a cerca… - titaniu07282078 : Gigi D’Agostino e Bob Sinclair, dopo il botta e risposta sulla riapertura delle discoteche, lanciano un sondaggio s… - infoitcultura : Gigi D'Agostino cancella la serata di Ferragosto: “Troppi rischi di contagio, il problema Covid… -