Covid, Europa verso seconda ondata. Francia: 3.310 nuovi casi. Record contagi nel mondo (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus , una parte del mondo alle prese con il contagio che non arretra, un'altra parte si avvia verso la seconda ondata . Come l' Europa , dove i nuovi casi sono tornati a salire quasi ovunque, ... Leggi su quotidiano

AngeloSantoro : Italia: tra lavoro nero e evasione fiscale sfuggono al fisco 211 miliardi l’anno. Quasi quanto l’Europa ha stanziat… - Adnkronos : #Covid, #Oms Europa convoca commissione su priorità: Monti presidente - fattoquotidiano : La seconda ondata della pandemia in Europa non accenna a rallentare. Ecco cosa sta accadendo fuori dall'Italia - Gabriel54258751 : RT @GagliardoneS: In Svezia nessuna restrizione x il covid, nn hanno MAI messo mascherine. Nn hanno mai fatto lockdown e nn hanno mai chius… - sdeangelis56 : Covid diffuso in tutto il globo. Servizi di mezz'ora su Usa, Brasile e Russia. Ma l'Africa se la dimenticano sempre… -