Covid-19, peggiora la crisi degli oppiacei negli States (Di domenica 16 agosto 2020) Il Covid-19 ha una nuova inaspettata conseguenza; la cosiddetta crisi dell’oppio è peggiorata dall’avvento della pandemia. Che il Covid-19 abbia conseguenze drammatiche non è un segreto per nessuno. Da quando la pandemia globale si è scatenata, partendo da Wuhan e contagiando tutto il mondo, l’allerta è cresciuta insieme al numero dei nuovi positivi. Tuttavia, il Covid-19 presenta anche una conseguenza inaspettata. In seguito alla paura e allo stress dovuti alla pandemia, le dipendenze da stupefacenti sono aumentate a dismisura. E l’America lancia l’allarme; la “crisi degli oppiacei” è destinata soltanto a peggiorare nei mesi a venire. Il ... Leggi su nonsolo.tv

