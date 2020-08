Covid-19, non si arresta l’ondata di nuovi positivi: il bollettino della Campania (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si arresta l’ondata di nuovi contagi. L’estate continua a presentare il suo conto e anche oggi si registra un incremento di nuovi positivi. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha da poco diramato il bollettino odierno, dal quale si evince che sono stati 46 i tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore. La buona notizia è rappresentata dai guariti (2), ma il divario con la risalita dei contagi appare netto. positivi del giorno: 46 (*) Tamponi del giorno: 3.389 Totale positivi: 5.278 Totale tamponi: 361.893 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 440 Guariti del giorno: ... Leggi su anteprima24

ElettraLambo : Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é s… - stanzaselvaggia : “A Mykonos ci siamo infettati col Covid e siamo tornati con EasyJet, voglio che chi ha viaggiato con me sappia su q… - chetempochefa : «Andate a ballare dicendo “non ce n’è Covid”, intanto con una tuta a 30 gradi ci stiamo noi, non voi. Tanto che ve… - ANTONIOSICONOL3 : RT @SerglocSergio: Ho lottato contro il #Covid ma per Carlo Taormina non sono un medico ma un assassino - serenel14278447 : Palermo, gli irriducibili delle tendopoli. 'Il Covid? Non c'è' Auguro loro di contagiarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il Covid non molla, altri 15 casi in Puglia. Uno nel Foggiano: è un paziente ricoverato al Riuniti l'Immediato Classifica canzoni del momento Agosto 2020: hit parade top 20

Beyoncé conquista la vetta con il singolo tratto da “Black is king”, sul podio anche Miley Cyrus e Michele Morrone Nel giorno di Ferragosto L’Opinionista regala la nuova top 20 del mese di Agosto dedi ...

David Hale, numero tre della diplomazia americana, ha chiesto un’indagine “trasparente e credibile” sull’esplosione al porto di Beirut. Intanto l’FBI sta raggiungendo il Libano per assistere le autori ...

