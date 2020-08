Covid-19, le segnalazioni dopo i rientri in Campania: i dati delle Province (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto I dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della ordinanza 68 del 12 agosto scorso sono i seguenti: –ASL NA1: 2.300 segnalazioni di rientro e 1556 telefonate di informazioni –ASL NA 2: 1.100 segnalazioni e 385 telefonate di informazioni – ASL NA3: 806 segnalazioni –ASL BN: 316 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni –ASL AV: 748 segnalazioni –ASL CE: 818 segnalazioni e 601 telefonate di informazioni –ASL SA: 1.227 segnalazioni e 536 telefonate di informazioni Per un totale dal giorno 13 di 7.315 segnalazioni di rientro e ... Leggi su anteprima24

