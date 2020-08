Covid-19, il sindaco di Montella annuncia un caso positivo (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – E’ stato registrata una positività al Covid-19 nel comune di Montella. Ad annunciarlo il sindaco, Rizieri Rino Buonopane: “Cari concittadini, sono appena stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino che abbiamo un caso di contagio sul nostro territorio – scrive – Si tratta di un concittadino, rientrato dall’estero dove si trovava per motivi di lavoro. La persona risultata positiva, alla quale faccio gli auguri di pronta guarigione, gode di buona salute e si trovava già in isolamento sin dal suo rientro a Montella. Chiedo a tutti voi di evitare inutili allarmismi, posto che il caso è sotto controllo e ... Leggi su anteprima24

