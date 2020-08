Covid-19, Governo chiude discoteche in Italia: l’ordinanza (Di domenica 16 agosto 2020) Covid-19, Governo chiude le discoteche in tutta Italia. La decisione è appena stata presa ed il testo dell’ordinanza è stato pubblicato. Una soluzione che senza dubbio sarà argomento di polemiche. Il Governo ha deciso di chiudere le discoteche. L’ordinanza è appena arrivata e sarà ora l’argomento di discussione per tutti i giovani e tutti gli … L'articolo Covid-19, Governo chiude discoteche in Italia: l’ordinanza proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - trash_italiano : Si può usare il meme “non ce n’è Coviddi” e allo stesso tempo seguire le disposizioni del Governo. Se si è così fo… - IlContiAndrea : Dopo #Ferragosto tutti magicamente anti #Covid_19 e #discoteche E che caso! - alespecial : RT @GiancarloDeRisi: #Covid, Tarro inchioda il governo: 'Terrorizza per RAGIONI POLITICHE: sono ignoranti e BUGIARDI. Invece di agire con o… - fatnabourj : RT @trash_italiano: Si può usare il meme “non ce n’è Coviddi” e allo stesso tempo seguire le disposizioni del Governo. Se si è così folli… -