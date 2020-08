Covid-19, bambino di 5 anni ricoverato: è in terapia intensiva (Di domenica 16 agosto 2020) Covid-19, bambino di 5 anni è stato da pochissime ore ricoverato e poi messo in terapia intensiva in uno dei tanti ospedali di Italia, che continua a soffrire per il virus di Wuhan. Il Covid-19 non fa un passo indietro. La famosissima malattia che si è originata in Cina sta continuando a mietere vittime, anche … L'articolo Covid-19, bambino di 5 anni ricoverato: è in terapia intensiva proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

